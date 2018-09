Flugzeug braucht sechs Stunden von Köln nach Köln

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Nach sechs Stunden sind die Passagiere eines Eurowings-Flugs aus Köln wieder gelandet - in Köln. Der Flug EW384 hatte eigentlich die marokkanische Stadt Nador als Ziel. Wegen eines heftigen Gewitters habe die Maschine dort am Samstag aber nicht landen können, teilte Eurowings am Montag mit. "Nach sorgfältiger Überprüfung etwaiger Ausweichflughäfen und alternativer Weiterreisemöglichkeiten für die Passagiere nach Nador entschied sich Eurowings, den Flug wieder zurück nach Köln zu leiten." Dort landete die Maschine sechs Stunden nach dem Start wieder. Die Passagiere seien in Hotels untergebracht worden und hätten ihr Ziel am Sonntag mit einem anderen Flug erreicht. Über den Flug hatte der Kölner "Express" berichtet.