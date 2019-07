Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa) - Die Lufthansa nimmt nach eintägiger Unterbrechung ihre Flüge nach Kairo am Sonntag wieder auf. Das teilte das Unternehmen am späten Samstagabend mit. Zuvor hatte die Lufthansa ihre Flüge in die ägyptische Hauptstadt am Samstag ohne nähere Angaben aus Sicherheitsgründen gestrichen. "Morgen (Sonntag) wird der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen und alle Flüge sollen planmäßig durchgeführt werden", heißt es in einer Mitteilung der Fluggesellschaft.