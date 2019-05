Flugzeugabsturz: Noch keine Spur von Insassen und Hauptwrack

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wilhelmshaven (dpa/lni) - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs über der Nordsee sind die Insassen und das Hauptwrack noch immer nicht entdeckt worden. Am Mittwoch sollte das mögliche Absturzgebiet per Hubschrauber abgesucht werden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor waren am Montag und Dienstag nach Polizeiangaben ein Sonarboot und ein Hubschrauber im Einsatz, um nach Wrackteilen und den Insassen zu suchen. Dabei wurden Teile des abgestürzten Flugzeugs gefunden.

Bei dem vermissten Flugzeug handelt es sich um ein privat gechartertes, einmotoriges Leichtflugzeug des Typs Cirrus SR20. Die Maschine war am Sonntag um 18.20 Uhr auf Wangerooge in Richtung Hannover gestartet. Um 18.26 Uhr gab es nach Polizeiangaben den letzten Kontakt zu dem Flugzeug. Vermisst werden der 44 Jahre alte Mieter des Flugzeugs und ein 49-jähriger Begleiter. Beide stammen aus dem Raum Hannover.