Tarifkonflikt: Verdi-Forderungen sollen Jobs gefährden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Betreiber der Bodenverkehrsdienste (BVD) am Hamburger Flughafen sieht durch die Forderungen der Gewerkschaft Verdi in der laufenden Tarifrunde Jobs in Gefahr. "Wenn wir noch einen Schritt weiter auf die überzogenen ver.di-Forderungen eingehen, können wir das Geschäft wirtschaftlich so nicht mehr betreiben", sagte der Geschäftsführer der HAM Ground Handling, Christian Noack, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft Ver.di müsse sich entscheiden, ob sie kurzfristig mehr Geld oder langfristig Jobs erhalten wolle. "Wir sind an einem Scheideweg angekommen." Ein BVD-Verkauf sei ein durchaus realistisches Szenario: Auch an anderen Standorten hätten sich Flughafen-Betreiber aus dem Geschäftsfeld zurückgezogen.

Die Tarife werden in Hamburg für fast 1000 Beschäftigte in der Gepäckabfertigung, der Flugzeugreinigung und im Bustransfer ausgehandelt. In fünf Tarifrunden gab es keinen Durchbruch, die nächste ist für den 20. März angesetzt. Bis dahin hat Verdi einen weiteren Warnstreik nicht ausgeschlossen. Arbeitsniederlegungen werde es an diesem Wochenende (9./10.3.) nicht geben, sagte Verdi-Landeschef Berthold Bose der dpa. Am 4. Februar hatte ein ganztägiger BVD-Warnstreik den Hamburger Flughafen lahmgelegt.

Die Arbeitnehmervertreter fordern eine Tariferhöhung von acht bis zwölf Prozent, bei einer Laufzeit von 20 Monaten, sowie angemessenere Zeit- und Schichtzuschläge, erläuterte Verdi-Verhandlungsführerin Irene Hatzidimou das jüngste Verdi-Angebot. Die Arbeitgeberseite hat nach eigenen Angaben aktuell eine Lohnerhöhung von 7,0 Prozent angeboten, bei 24 Monaten Laufzeit. Das Unternehmen sei bis an die Grenze dessen gegangen, was bei den BVD im Luftverkehrsmarkt wirtschaftlich leistbar ist, teilte Noack mit. Seit dem Jahr 2000 seien die Marktpreise für Bodendienste um rund 60 Prozent zurückgegangen. Außerdem sei es nach europäischen Richtlinien verboten, die BVD durch Mittel der Muttergesellschaft Flughafen Hamburg GmbH zu subventionieren.

Der HAM-Chef warf den Gewerkschaftsvertretern, die öffentlich bis diesen Freitag "von irgendeiner Seite ein Signal" für den Fortgang der Verhandlungen erwartet haben, ein moralisch fragwürdiges Vorgehen vor. "Mit uns hat bis heute niemand gesprochen", stellte Noack klar. Die Gewerkschaft versuche unverhältnismäßig Macht auszuüben, indem sie mit ihrer Streikdrohung in der Ferienzeit vor allem Familien den Urlaub vermassele. "Viele haben lange dafür gespart."