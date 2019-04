Mehr Verbindungen in die Türkei: Neue Eurowings-Strecken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Für Hamburger Flugreisende gibt es mehr Flugverbindungen in die Türkei. Um insgesamt vier Ziele hat Eurowings das Streckennetz ab Hamburg zum Start des Sommerflugplans erweitert, wie die Airline am Freitag mitteilte. Sonntags geht es ab Anfang Juni in die türkische Hauptstadt Ankara. Auch das südliche Adana steht als fünftgrößte Stadt des Landes neu auf dem Plan. Mit Antalya und Bodrum fliegt Eurowings im Sommer zwei weitere beliebte Urlaubsregionen in der Türkei neu an.

Die Fluggesellschaft Eurowings ist Teil der Lufthansa Group. Mit ihren aktuell 185 Flugzeugen führt sie insbesondere Direktflüge innerhalb Europas durch.