Hamburger Flughafen baut neue Sortieranlage für Gepäck

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Flughafen erneuert in den kommenden Jahren die Sortieranlage für ausgehendes Fluggepäck im Terminal 2. Die Anlage ist seit 25 Jahren in Betrieb und hat auch angesichts gestiegener Gepäckmengen das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht. Sie wird bei laufendem Betrieb bis 2020 ersetzt. Täglich werden rund 30 000 Gepäckstücke am Hamburger Flughafen bewegt.

Der Airport war in der Vergangenheit mehrfach in die Kritik geraten, weil Fluggäste nach der Landung längere Zeit auf ihr Gepäck warten mussten. Es gab vor allem Probleme, ausreichend Arbeitskräfte für den Gepäcktransport und das Ein- und Ausladen der Gepäckstücke zu finden. Der Job ist nicht nur körperlich sehr anstrengend und als ungelernte Tätigkeit eher mäßig bezahlt. Die Arbeiter auf dem Vorfeld und an den Flugzeugen müssen auch verschiedene Sicherheitsanforderungen erfüllen und ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis aufweisen können.

Die Erneuerung der Sortieranlage im Terminal 2 hat unmittelbar nichts mit den Problemen bei der Auslieferung des Reisegepäcks an die Passagiere zu tun. Die Anlage sortiert ausgehendes Gepäck, das nach dem Einchecken der Reisenden auf die abflugbereiten Flugzeuge verteilt wird. Das ist ein anderer Prozess als die Behandlung des eingehenden Gepäcks von landenden Maschinen.