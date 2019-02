Hamburg Airport: Freitag passagierstärksten Tag der Ferien

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Flughafen erwartet mit 205 Abflügen und mehr als 23 000 Passagieren am Freitag den flugstärksten Tag der Märzferien. "Obwohl die Ferien eigentlich erst am Montag beginnen, erwarten wir von Freitag bis Montag 713 Abflüge mit über 80 000 Passagieren", sagte Airport-Sprecherin Janet Niemeyer der Deutschen Presse-Agentur. Um die Gepäckkontrolle bei so vielen Passagieren zu beschleunigen, habe der Flughafen den Wartebereich vor der Sicherheitskontrolle umgestaltet. An mehreren Vorsortierstationen erhielten Passagiere Anleitungen, welche Gegenstände in das Handgepäck dürfen. Plastikbeutel für Flüssigkeiten unter 100 Milliliter stelle der Flughafen kostenlos zur Verfügung. "Je besser vorbereitet die Passagiere sind, desto schneller ist die gesamte Abfertigung", sagte Niemeyer.