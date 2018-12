Flughafen Hahn will keine Fernsteuerung wie in Saarbrücken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hahn (dpa/lrs) - Nach dem Start der Fernsteuerung des Saarbrücker Flughafens von Leipzig aus hat der Hunsrück-Airport Hahn eine solche Möglichkeit für sich zunächst ausgeschlossen. "Wir schauen uns das mit Interesse an", sagte Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, der Deutschen Presse-Agentur. Sein Flughafen habe aber "Qualitätsverbesserungen und Einsparungen" bei der Flugüberwachung schon 2017 mit dem Wechsel von einer Tochterfirma der Deutschen Flugsicherung zum österreichischen Unternehmen Austro Control erreicht.

Am Flughafen Saarbrücken werden die Piloten seit vergangenem Dienstag von Leipzig aus gelotst. Saarbrücken ist laut Deutscher Flugsicherung der erste internationale Flughafen in Deutschland, der aus der Ferne überwacht wird. Die Fluglotsen in Leipzig kontrollieren den rund 450 Kilometer entfernten Flughafen über Kameras und Infrarot-Sensoren. Die Flugsicherung will mit diesem System Personal effizienter und flexibler einsetzen, die Kosten senken und die Produktivität erhöhen. 2019 soll Erfurt angeschlossen werden, dann Dresden.