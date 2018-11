Protestcamp am Frankfurter Flughafen laut Polizei geräumt

06. November 2018 14:58 Luftverkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat die Räumung des Protestcamps am Frankfurter Flughafen abgeschlossen. Das Camp sei leer und werde nun vom Kampfmittelräumdienst überprüft, berichtete die Polizei am Dienstagnachmittag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Zuletzt hätten die Beamten noch die Arme zweier Aktivistinnen aus speziellen Betonvorrichtungen gelöst, sagte ein Sprecher. Der Zustand der Frauen werde ärztlich überprüft, schwerere Verletzungen lägen aber nicht vor.

Der Arm einer der Frauen sei unter einer Baumwurzel einbetoniert gewesen, die andere habe mit dem Arm in einem im Boden verankerten Betonfass gesteckt. Von insgesamt 16 Aktivisten seien die Personalien festgestellt worden. Vier weitere hätten die Angaben verweigert oder sich nicht ausweisen können, sie befänden sich noch in Gewahrsam. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Zahlen noch erhöhten, sagte der Sprecher.

Die Räumung hatte am frühen Dienstagmorgen begonnen. Das Protestcamp im Wald existierte seit Anfang des Jahres. Der Flughafenbetreiber Fraport will die Bäume auf dem Areal roden, um mit dem Bau eines Autobahnzubringers zum neuen Terminal 3 zu beginnen. Fraport will eigenen Angaben zufolge nicht juristisch gegen die Camp-Bewohner vorgehen.