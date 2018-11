Polizei nach Räumung von Protestcamp noch vor Ort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Räumung des Protestcamps am Frankfurter Flughafen ist die Polizei auch am Mittwoch und in der Nacht vor Ort gewesen, um eventuelle Störungen zu verhindern. Es habe aber keinerlei Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten seien noch in dem Waldgelände, während ein Zaun um das Gebiet gezogen werde.

Die Räumung hatte am frühen Dienstagmorgen begonnen. Das Protestcamp im Wald existierte seit Anfang des Jahres. Der Flughafenbetreiber Fraport will die Bäume auf dem Areal roden, um mit dem Bau eines Autobahnzubringers zum neuen Terminal 3 zu beginnen. Das Terminal entsteht auf Flächen der ehemaligen US-Militärbasis im Süden des Frankfurter Flughafens. Es soll jährlich Kapazität für bis zu 14 Millionen Passagiere bieten. Über die Autobahn A5 wird das Terminal an das bestehende Verkehrsnetz angebunden.

Fraport will eigenen Angaben zufolge nicht juristisch gegen die Camp-Bewohner vorgehen. Eine Fraport-Sprecherin sagte, dass nun mit den vorbereitenden Arbeiten für den Zubringerbau begonnen werde.