Lewentz landet wegen Drohne vier Stunden verspätet

Frankfurt/Mainz (dpa/lrs) - Die zwischenzeitige Sperrung des Frankfurter Flughafens wegen einer Drohne hat auch den Zeitplan des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz durcheinander gewirbelt. Der SPD-Politiker, der auf dem Rückflug von einer USA-Reise war, landete am Donnerstag etwa vier Stunden später als geplant in Frankfurt. Der Betrieb am größten deutschen Luftdrehkreuz war am Morgen für fast eine Stunde aus Sicherheitsgründen eingestellt worden, nachdem eine Drohne gesehen worden war.

"Wir waren pünktlich wie die Maurer, dann kam kurz vor dem Anflug die Durchsage", sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Die Linienmaschine aus Washington sei wegen der Drohne nach Düsseldorf umgeleitet worden. "In Düsseldorf haben wir dann auch den Betrieb durcheinander gebracht."

Der Vorfall reiht sich in eine lange Reihe von Drohnenalarmen an internationalen Flughäfen. Wegen fehlender Abwehrsysteme gibt es zu einer Sperrung meist keine Alternative. Von der Drohne wie von ihrem Lenker fehlten am Mittag noch jede Spur.