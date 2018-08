Fraport wird zuversichtlicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Der Flughafenbetreiber Fraport blickt nach guten Geschäften an allen Standorten etwas optimistischer auf das laufende Jahr. Wegen der leicht erhöhten Erwartung bei der Passagierzahl am Flughafen Frankfurt geht der MDax-Konzern jetzt davon aus, bei den Gewinngrößen jeweils das obere Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen zu erreichen. Dies teilte Fraport am Mittwoch in Frankfurt mit. Dazu kommt noch der positive Effekt des am Montag angekündigten Verkaufs einer Beteiligung am Flughafen Hannover.

Am Flughafen Frankfurt, dem größten und wichtigsten Standort des Konzerns, rechnet Fraport jetzt 2018 mit etwas mehr als 69 Millionen Passagieren. Das wäre ein Anstieg von rund sieben Prozent im Vergleich zu 2017. Bisher hatte Fraport mit einem Plus von vier bis sechs Prozent gerechnet. Bis Ende Juli stieg die Passagierzahl vorläufigen Berechnungen zufolge um 8,8 Prozent.

Das Unternehmen, an dem das Land Hessen 31 Prozent, die Stadt Frankfurt 20 Prozent und die Lufthansa 8 Prozent halten, ist an der Börse derzeit knapp acht Milliarden Euro wert.