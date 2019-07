Ferienverkehr am Samstag nur auf der A3 etwas schleppend

20. Juli 2019 18:22 Luftverkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen kamen Autofahrer am Samstag größtenteils gut voran. Am Nachmittag floß der Verkehr nur auf der A3 im Süden des Bundeslandes etwas zäh, wie aus dem Verkehrsservice von Hessen Mobil hervorgeht.

Einige Minuten mehr einplanen mussten Autofahrer besonders auf den Strecken Raunheim bis Kelsterbach und Bad Camberg bis Niedernhausen, dort geriet der Verkehr zeitweise ins Stocken. Sonst blieb es demnach entspannt: Staus oder Behinderungen gab es zur Mitte der Sommerferien kaum im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet.

Seit Freitag und bis Sonntagabend ist die A45 zwischen Haiger/Burbach und Wilnsdorf gesperrt, weil eine Brücke an der B54 nahe Kalteiche gebaut wird. Autofahrer müssen den Bereich meiden.

Stark befahren ist in der Regel die Autobahn 3 zwischen Frankfurt und Nürnberg. Viele Autofahrer sind außerdem auf der A6 zwischen Kaiserslautern und Mannheim sowie auf der A5 zwischen Frankfurt und Karlsruhe unterwegs.

Der Frankfurter Flughafen rechnete am Samstag erneut mit mehr als 230 000 Fluggästen, wie ein Fraport-Sprecher sagte. Der Betrieb laufe aber gut und geregelt. Man solle dennoch früh anreisen, das sei "enorm wichtig", und unbedingt zu Hause online einchecken.