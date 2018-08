Bettwanzen-Schnüffler schon mehr als 30 mal im Einsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sie schnüffeln am Urlaubergepäck, um stechende und unerwünschte Urlaubsmitbringsel noch vor der Rückkehr in die eigenen vier Wände zu entdecken: Seit rund vier Monaten können die Bettwanzen-Spürhunde direkt zum Gepäckband des Frankfurter Flughafens bestellt werden, um das Reisegepäck von Flugpassagieren auf die unliebsamen blinden Passagiere zu überprüfen. Bisher wurde der neue Service mehr als 30 mal gebucht, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport: "Der Service wird gerne wahrgenommen und die Kunden sind dankbar, auch wenn der Hund einen Bettwanzenbefall anzeigt." Immerhin liege die Erfolgsquote der Vierbeiner mit den feinen Nasen bei 99 Prozent.

Das sogenannte Bed-Bugs-Team - fünf zertifizierte Spürhunde mit ihren Hundeführern - wurde bereits 2016 am Flughafen eingerichtet. Um ungeliebte Ungeziefer im Reiseverkehr zu vermeiden, schnüffeln die Spürhunde regelmäßig Flugzeuge und Hotels auf Bettwanzen ab. Denn auch die beste Hygiene im Flugzeug oder im Hotel nützt nichts, wenn sich die Bettwanzen gewissermaßen im Gepäck der Gäste einschleichen.

Wer den Wanzen-Check am Gepäckband zum Preis von 106 Euro für drei Gepäckstücke buchen will, kann ihn bis drei Tage vor der Ankunft in Frankfurt per email bestellen. Schlägt ein Hund an, kann man nach Fraport-Angaben einen am Flughafen ansässigen Kammerjäger bestellen.