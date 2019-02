Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) hat die Insolvenz der Berliner Fluggesellschaft Germania als "herben Rückschlag" bezeichnet. Die Insolvenz sei bedauerlich für die bundesweit mehr als 1000 Beschäftigten, sagte Tiefensee am Dienstag in Erfurt. Sie dürfe sich nicht zusätzlich auch noch zu einem Problem für den Flughafen in Erfurt auswachsen. Immerhin sei Germania bislang die wichtigste Fluggesellschaft auf dem Airport der Landeshauptstadt gewesen.

Der Flughafen Erfurt-Weimar sei ein nicht unerheblicher Wirtschaftsfaktor für Thüringen, sagte der Minister. Dies zeigten Unternehmen aus der Luftfahrtbranche, die sich im Umfeld angesiedelt hätten. "Gerade angesichts der Tatsache, dass sich die Entwicklung des Flughafens zuletzt wieder stabilisiert hatte, kommt die Germania-Insolvenz jetzt zur Unzeit", erklärte er.