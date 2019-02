Germania-Pleite trifft auch Flughafen Erfurt-Weimar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Insolvenz der Luftverkehrsgesellschaft Germania reißt auch in den Flugplan des Flughafens Erfurt-Weimar eine Lücke. In dieser Woche werden am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag Flüge der Airline gestrichen, wie der Flughafen am Dienstag mitteilte. Betroffen seien die Verbindungen nach Hurghada, Teneriffa, Fuerteventura, Antalya und Gran Canaria.

"Es ist bedauerlich, dass die Bemühungen der Geschäftsleitung der Germania, die Liquiditätslücke zu schließen, keinen Erfolg hatten", wurde Flughafen-Geschäftsführer Uwe Kotzan zitiert. Für die Sommersaison habe es eine überdurchschnittliche Zahl von Buchungen gegeben.

Germania wurde 1986 gegründet, seit 2009 ist Berlin der Firmensitz. Auf Kurz- und Mittelstrecken beförderte die Airline mehr als vier Millionen Passagiere pro Jahr zu mehr als 60 Zielen innerhalb Europas, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten.