Gepäckabfertigung am Flughafen Düsseldorf gestört

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Flieger startet, aber etliche Koffer bleiben zurück: Wegen einer technischen Störung bei der Gepäckabfertigung müssen zahlreiche Urlauber am Düsseldorfer Flughafen ohne Koffer abheben. Passagiere am drittgrößten Airport Deutschlands müssten am Mittwoch damit rechnen, dass ihr aufgegebenes Gepäck zunächst am Flughafen bleibe, sagte ein Airportsprecher. Demnach waren am Morgen fünf von sieben Anlagen bei der Gepäckabgabe außer Betrieb. Seit Stunden könne nur eine begrenzte Zahl von Gepäckstücken durch die Sicherheitsüberprüfung laufen und verladen werden. Zu Verzögerungen im Flugbetrieb komme es nicht, sagte der Sprecher.

Schon am Morgen stauten sich Hunderte Koffer im Check-In-Bereich des Airports ohne ihre Besitzer, wie ein dpa-Reporter berichtete. Wie viele Reisende betroffen waren, konnte der Flughafensprecher zunächst nicht sagen. Security-Mitarbeiter sicherten nach Flughafenangaben das Gepäck in der Halle des größten Airports Nordrhein-Westfalens. Im bevölkerungsreichsten Bundesland sind seit dieser Woche Sommerferien. "Das Gepäck soll schnellstmöglich nachgestellt werden", sagte der Sprecher. Am Mittwoch waren Flugbewegungen mit rund 81 000 Passagieren geplant. Darunter waren auch Flüge zu typischen Ferienzielen wie Palma de Mallorca, Teneriffa und Korfu.

Die Ursache des Defekts war zunächst unklar. Wie lange die Störung noch andauert, konnte der Airportsprecher nicht sagen. Das Gepäck von ankommenden Fluggästen sei nicht betroffen, da es händisch transportiert werden könne.

Der Bundespolizei am Airport waren zunächst keine Zwischenfälle etwa mit verärgerten Reisenden bekannt. Man beobachte aber die Situation, sagte eine Sprecherin. Der Airportsprecher berichtete von einer "grundsätzlich ruhigen Situation". Er gehe davon aus, dass die Fluggesellschaften am Check-In darüber informierten, ob ihre Fluggäste betroffen seien.

Über seinen Twitter-Account antwortete der Flughafen einem fragenden Nutzer: "Hallo Florian, unsere Gepäckanlage hat sich heute Morgen dazu entschieden, ihren Dienst nicht anzutreten." An einer Lösung werde gearbeitet.