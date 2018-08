Trotz Pilotenstreiks kein Chaos am Bremer Flughafen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Trotz des Pilotenstreiks bei Ryanair ist ein Chaos am Bremer Flughafen bisher ausgeblieben. Das sagte ein Sprecher des Flughafens am Freitagmorgen. Betroffen sind den Angaben zufolge sechs Hin- und sechs Rückflüge, darunter Verbindungen nach London oder Mallorca. "Wahrscheinlich wurden alle noch rechtzeitig informiert", sagte der Sprecher mit Blick auf die betroffenen Passagiere.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Freitag alle angestellten Piloten an den deutschen Ryanair-Basen zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Damit schließt sie sich Streiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Ryanair hat deshalb am Freitag 250 Flüge in Deutschland gestrichen.