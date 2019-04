Start des Osterreiseverkehrs: Mehr Fluggäste doch kein Chaos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Schönefeld (dpa/bb) - An den Flughäfen Tegel und Schönefeld in der Hauptstadtregion hat es zu Beginn der Osterferien einen großen Andrang gegeben. Ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg sprach von deutlich mehr Fluggästen als an einem normalen Freitag. Ein Verkehrschaos blieb hingegen aus, die Verspätungen seien im normalen Bereich gewesen.

Die Bundespolizei Berlin erklärte auf Nachfrage, dass es keine Probleme bei den Sicherheitskontrollen gegeben hätte. Bereits am ersten Ferienwochenende vom 12. bis zum 14. April erwarten die Betreiber mehr als 2200 Flüge mit mehr als 240 000 Passagieren.

Passagieren wird in der Ferienzeit geraten, sich vor dem Flug über Verspätungen zu informieren und den Online-Check-In zu nutzen. Außerdem sollten sie mindestens zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein.

Damit in der Osterzeit alles möglichst reibungslos abläuft, will die Flughafengesellschaft zusätzliches Personal in dieser Zeit einsetzen. Wartungs- und Reparatursarbeiten, die den Flugverkehr stören könnten, sollen möglichst nachts stattfinden.

Die Betreiber rechnen mit 1,3 Millionen Fluggästen in Tegel und Schönefeld in der Zeit vom 12. bis zum 26. April. Das wären 20 Prozent mehr Reisende als im gleichen Zeitraum 2018. Allein am langen Wochenende vom 19. bis zum 22. April könnten es bis zu 400 000 Fluggäste werden.

Die beiden Flughäfen in der Hauptstadtregion konnten im vergangenen Jahr insgesamt 34,7 Millionen Reisende verbuchen. Tegel schaffte einen weiteren Passagierrekord mit 22 Millionen Fluggästen. In Schönefeld ging die Passagierzahl im vergangenen Jahr leicht von 12,9 auf 12,7 Millionen zurück. Mit der geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER im Oktober 2020 soll Tegel spätestens ein halbes Jahr später schließen.