Nächtliche Testflüge am Flughafen Tegel geplant

Berlin (dpa/bb) - Zum Test eines Landesystems für Piloten plant die Deutsche Flugsicherung für zwei Nächte Mitte Juni am Berliner Flughafen Tegel sogenannte Vermessungsflüge. Dabei soll in der Nacht von Freitag auf Samstag das System auf der Nordpiste mit einer zweimotorigen Propellermaschine getestet werden. Vom 20. auf den 21. Juni stehen die Flüge dann auf der Südpiste an, wie die Flugsicherung am Mittwoch mitteilte.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens am Flughafen seien die Flüge nur in den Nachtstunden möglich, hieß es. "Trotz der Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Tegel dürfen technische Überprüfungsflüge, wie zum Beispiel Vermessungsflüge, auch während der Nacht stattfinden."

Das sogenannte Instrumentenlandesystem soll demnach Piloten die sichere Landung auch bei schlechten Witterungsverhältnissen "und nahezu ohne Sicht" ermöglichen.