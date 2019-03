Keine Rettung nach Germania-Pleite

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Für die insolvente Berliner Airline Germania gibt es keine Zukunft mehr - die Rettungsversuche sind gescheitert. Alle seriösen Bieter seien abgesprungen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg am Montag mit. Germania hatte in der Vergangenheit einen großen Teil des Charterflugverkehrs auch vom Flughafen Erfurt bestritten.

Die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft sucht derzeit Ersatz, um wichtige Reiseziele weiter anbieten zu können. An diesem Mittwoch will sie als neuen Anbieter ab Erfurt die Fluggesellschaft Laudamotion GmbH vorstellen. Sie will die Strecke nach Mallorca vom 19. Juni an zweimal wöchentlich ab Erfurt anbieten, teilte der Flughafen am Montag mit. Erfurt ist der einzige internationale Flughafen in Thüringen.

Für Germania ist nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalter eine Stilllegung nicht mehr abzuwenden. "Die Mitarbeiter erhalten nun in den nächsten Tagen die Kündigungen und werden zusätzlich zum Anfang April freigestellt." Im Februar hatte die Airline mit fast 1700 Mitarbeitern Insolvenz angemeldet - fast eineinhalb Jahre nach der spektakulären Pleite der Air Berlin.