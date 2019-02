Bauernverband unterstützt Pläne gegen Lebensmittelabfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der Bauernverband hat die Pläne der Bundesregierung zur Verringerung von Nahrungsabfällen in Deutschland begrüßt. Lebensmittelverschwendung sei ein Zeichen geringer Wertschätzung und entwerte die Arbeit der Landwirte, sagte Generalsekretär Bernhard Krüsken. Zur Verschwendung trügen aber auch Kostendruck, Billigpreise in der Vermarktung und ein Wettbewerb mit Produkten nach niedrigerem Erzeugungsstandard bei. Die Regierung will Lebensmittelabfälle verringern und Wirtschaft und Verbraucher dafür stärker einbeziehen.