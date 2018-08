Rollender Supermarkt in der Elbmarsch bekommt neuen Besitzer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neuendorf (dpa/lno) - Der rollende Supermarkt, der die abgelegenen Dörfer in der Holsteinischen Elbmarsch schon seit Jahrzehnten mit Lebensmitteln beliefert, bekommt einen neuen Besitzer. Der bisherige Inhaber Sönke Schlüter geht im Oktober in Rente und übergibt sein Fahrzeug an seinen Nachfolger Matthias Radden. Schlüter hört nach 30 Jahren als mobiler Kaufmann auf. Der 49-Jährige Radden wird, genau wie sein Vorgänger, zwölf Dörfer in den Kreisen Steinburg und Pinneberg an vier Tagen in der Woche mit Obst und Gemüse, Backwaren, Süßigkeiten, Hygieneartikel, Zeitschriften oder Blumen versorgen. In ländlichen Gebieten ist der Weg zum nächsten Supermarkt oft weit. Besonders ältere und weniger mobile Menschen sind auf solche Angebote angewiesen.