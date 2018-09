Rund jedes zehnte Lebensmittel beanstandet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Amtliche Kontrolleure haben 2017 rund jedes zehnte untersuchte Lebensmittel in Sachsen-Anhalt beanstandet. Das geht aus dem aktuellen Bericht zur Lebensmittelsicherheit hervor, der am Montag in Halle vorgestellt wurde. Die Experten des Landesamts für Verbraucherschutz überprüften im vergangenen Jahr in ihren Laboren 9919 Lebensmittelproben. Davon waren 1000 nicht in Ordnung. In den meisten Fällen wurden die Produkte nicht richtig gekennzeichnet, nur ein Bruchteil enthielt etwa Bakterien oder andere gesundheitsschädliche Keime. Neben Lebensmitteln gab es auch Beanstandungen bei Kosmetika und Bedarfsgegenständen.