Tiefkühl-Köttbullar bei Aldi Nord zurückgerufen

Rheda-Wiedenbrück (dpa) - Bei Aldi Nord werden in einzelnen Läden tiefgekühlte Fleischbällchen zurückgerufen. Betroffen seien die 1000-Gramm-Packungen von "TK Skandinavic's Köttbullar" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.02.2019, wie der Hersteller Tillmann's Convenience GmbH am Donnerstagabend mitteilen ließ. Das Produkt werde ausschließlich in den Gesellschaften Datteln, Lingen, Rinteln und Weimar verkauft. Aldi Nord habe das Produkt bereits aus dem Verkauf genommen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in den Fleischbällchen blaue Plastikteilchen befänden.

Wer eine der beschriebenen Packungen mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum bereits gekauft habe, könne diese ohne Kassenbon zurückschicken oder wieder abgeben und bekomme den Kaufpreis sowie mögliche Portokosten erstattet.