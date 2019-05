Tausende Hygiene-Anfragen über "Topf Secret"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Küchenschaben, altes Fett oder übelriechendes Spülwasser: Rund 15 000 Bundesbürger wollten in diesem Jahr über die Online-Plattform "Topf Secret" wissen, wie es um die Hygiene in ihrem Lieblingslokal, beim Bäcker oder an der Imbissbude steht. "Die meisten Betriebe sind sauber", resümiert Oliver Huizinga in einer ersten Bilanz für die Verbraucherorganisation foodwatch. "Es gab aber auch ekelerregende Funde bis hin zu Risiken für die Lebensmittelsicherheit." So sei zum Beispiel in einem Hotel in Leipzig die Kühlung für Fisch und Fleisch defekt gewesen.

"Topf Secret" ist eine gemeinsame Plattform von foodwatch und der Transparenzinitiative "Frag den Staat". Beide Organisationen kritisieren, dass bisher nur ein Bruchteil der amtlichen Lebensmittelkontrollen aktiv durch die Behörden veröffentlicht werde. Mit ihrem Portal wollen sie für Bürger auch weiterhin die Möglichkeit schaffen, über das Verbraucherinformationsgesetz an amtliche Kontrollergebnisse zu gelangen. Mitte Januar war das Angebot an den Start gegangen.