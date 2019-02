Neue Seite für Lebensmittel-Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Deutschlandweit herrscht Interesse an der neuen Online-Plattform "Topf Secret", über die Verbraucher die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Lebensmittelbetrieben abfragen können. Gut zwei Wochen nach dem Start der Seite sind auch aus Kiel bereits 69 Anfragen eingegangen, wie die Verbraucherschutzorganisation foodwatch mitteilte.

Auf 100 000 Einwohner kommen hier also 28 Anfragen an die zuständigen Behörden. Im Ranking der Städte mit dem größten Interesse befindet sich Kiel damit auf Platz Neun. Auf den vorderen Rängen liegen Nürnberg, Berlin und Karlsruhe. Deutschlandweit sind bereits mehr als 15 000 Berichte angefragt worden.

Verbraucher können auf "Topf Secret" ein beliebiges Restaurant, eine Bäckerei oder einen anderen Lebensmittelbetrieb auswählen und die Veröffentlichung der Ergebnisse amtlicher Hygiene-Kontrollen einfordern. Die Ergebnisse erhalten sie laut foodwatch in der Regel nach mehreren Wochen. Es könne aber auch vorkommen, "dass sich Behörden quer stellen". Dennoch seien alleine in den zwei Wochen seit Start des Projekts mehr Anträge gestellt worden als in den zehn Jahren zuvor.