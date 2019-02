Interesse an Plattform für Lebensmittel-Kontrollen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Auf einer neuen Online-Plattform können die Ergebnisse von Hygienekontrollen in Restaurants, Bäckereien und anderen Lebensmittelbetrieben abgefragt werden - und bei den Hamburgern kommt das gut an. Gut zwei Wochen nach Start von "Topf Secret" sind aus der Hansestadt bereits 608 Anträge eingegangen, wie die Verbraucherschutzorganisation foodwatch mitteilte.

Auf 100 000 Einwohner kommen hier also 34 Anfragen an die zuständigen Behörden - damit liegt Hamburg deutschlandweit auf dem fünften Platz. Noch mehr Interesse an den Kontrollergebnissen herrscht nur in Nürnberg, Berlin, Karlsruhe und Frankfurt (Main). Bundesweit sind bereits mehr als 15 000 Berichte angefragt worden.

Verbraucher können auf "Topf Secret" einen beliebigen Lebensmittelbetrieb auswählen und die Veröffentlichung der Ergebnisse amtlicher Hygiene-Kontrollen einfordern. Die Ergebnisse erhalten sie laut foodwatch allerdings in der Regel erst nach mehreren Wochen. In Einzelfällen könne es auch passieren, "dass sich Behörden quer stellen", erklärt foodwatch.