Thüringer Hersteller ruft Käsesorten zurück

Erfurt (dpa/th) - Der Käse-Produzent "Am Ziegenried" aus Arnstadt hat mehrere Käse-Sorten in Thüringen zurückgerufen. Grund sei der Nachweis von Salmonellen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Portals lebensmittelwarnung.de vom Bundesamt für Verbraucherschutz. Betroffen seien demnach die Produkte "Pur Schnittkäse Natur", "Morgenröte Schnittkäse mit Rote Beete-Thymian", "Feuerberg Schnittkäse mit Chili-Paprika", "Sommerabend Schnittkäse mit Tomate-Kräuter", "Bockshonklee Schnittkäse mit Bockshornklee" und "Schnittkäse mit Kürbiskernen und Karottensaft" mit einem Haltbarkeitsdatum zwischen dem 24 September bis 31. Oktober 2018.

Die Produkte seien seit dem 13. August in den Verkauf gelangt und würden ausschließlich in Thüringen vertrieben.