Klebstoff und Kosmetik bremsen Henkel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa) - Der harte Wettbewerb im Konsumgütergeschäft in Westeuropa und die Konjunkturabschwächung in der Elektronik- und Automobilindustrie haben Spuren in der Bilanz des Konsumgüterkonzerns Henkel hinterlassen. Sowohl im konjunktursensiblen Klebstoffgeschäft als auch im Körper- und Haarpflegegeschäft musste der Markenartikler - bereinigt um Wechselkurseffekte und Zukäufe - im ersten Quartal Umsatzeinbußen hinnehmen, wie der Konzern am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Besser lief das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln.

Insgesamt konnte der Konzern seinen Umsatz zwar um 2,8 Prozent auf knapp 5 Milliarden Euro steigern. Doch war dies vor allem auf positive Wechselkurseffekte und Übernahmen zurückzuführen. Organisch lag das Plus lediglich bei 0,7 Prozent und damit deutlich unter dem für das Gesamtjahr angestrebten Wachstum von 2 bis 4 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) fiel unter anderem wegen höherer Rohstoffkosten und zusätzlicher Investitionen um 5,6 Prozent auf 795 Millionen Euro. Das Nettoergebnis sank um knapp 2 Prozent auf 534 Millionen Euro.

Am besten lief bei dem Persil-Hersteller im ersten Quartal noch das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln. Hier erzielte der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 4,7 Prozent. Die Klebstoffsparte, der mit Abstand umsatzstärkste Bereich des Konzerns, litt dagegen unter der Abschwächung der Industrieproduktion vor allem im Elektronik- und Automobilbereich. Hier ging der Umsatz um 0,8 Prozent zurück. Doch erwarte der Konzern im Laufe des zweiten Halbjahres eine Verbesserung, sagte Vorstandschef Hans Van Bylen.

Größtes Sorgenkind bei Henkel bleibt die schwächelnde Körper- und Haarpflegesparte. Vor allem das Konsumentengeschäft in Westeuropa und China enttäuschte. Van Bylen will das Wachstum nun mit zusätzlichen Investitionen ankurbeln, was die Ergebnisse zunächst einmal belastet. An der Börse verlor die Henkel-Stammaktie nach Bekanntgabe der Zahlen zunächst mehr als 3 Prozent an Wert.