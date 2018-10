Wirtschaft in Südthüringen weiter mit positiver Entwicklung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Die Entwicklung der Wirtschaft in Südthüringen kennt seit vier Jahren nur eine Richtung: nach oben. Wie die Industrie- und Handelskammer Südthüringen unter Berufung auf eine Umfrage unter 1000 Mitgliedsunternehmen am Freitag in Suhl berichtete, hat der sogenannte Konsumklimaindikator einen neuen historischen Höchststand erreicht. Fast alle Branchen hätten Zugewinne gemeldet. Allerdings hätten etliche Industrieunternehmen den Stimmungsaufschwung nicht mittragen können. Betroffen seien vor allem Zulieferer aus der Autoindustrie sowie Maschinenbauer.

Wie es hieß, bewerten derzeit 56 Prozent aller befragten Unternehmen ihre Geschäftslage als gut und 37 Prozent als saisonüblich oder befriedigend. Im Ausblick auf die kommenden Monate gehen 21 Prozent von einer weiteren Verbesserung der Geschäfte aus, 66 Prozent erwarten keine Veränderung. Besonders gut sehe die Situation in den Dienstleistungsunternehmen aus. Auch im Handel und im Verkehrsgewerbe sei die Geschäftslage in den meisten Unternehmen überragend gut, so die IHK.

Zur IHK Südthüringen gehören nach deren Angaben insgesamt 28 500 Mitgliedsunternehmen. Den branchenmäßig größten Anteil stellen die 11 857 Dienstleister mit 54 200 Beschäftigten, gefolgt von 7200 Handelsunternehmen mit 15 750 Beschäftigten. Zur Industrie gehören 2500 Unternehmen mit 44 650 Beschäftigten.