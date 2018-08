Gutes erstes Halbjahr für Südthüringer Industrie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Südthüringer Betriebe haben im ersten Halbjahr 2018 glänzende Geschäfte gemacht: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Suhl nannte am Freitag ein Umsatzplus von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Wachstum habe um 1,7 Prozentpunkte über dem Thüringer Durchschnitt gelegen. Vor allem das Exportgeschäft zog den Angaben zufolge in den Betrieben südlich des Rennsteigs kräftig an, die Erlöse legten hier um fast zehn Prozent zu. Nach Einschätzung von IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas profitierten die Unternehmen von einem kräftigen Aufschwung in allen Industrieländern und wichtigen Schwellenländern. Die IHK Südthüringen vertritt rund 28 000 Unternehmen in der Region.