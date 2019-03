Maschinenbau bereitet sich auf Abschwung vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Maschinenbauer im Land bereiten sich auf den sich abzeichnenden Abschwung vor. "Wir haben keine Krise im Maschinenbau", sagte der Vorsitzende des Branchenverbands VDMA, Mathias Kammüller, am Montag nach einem Spitzengespräch im Wirtschaftsministerium in Stuttgart. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Abschwung ähnlich wie zuletzt in der Finanzkrise vor zehn Jahren gebe, sei sehr hoch. "Das sollten wir als Möglichkeit begreifen, jetzt in Digitalisierung, Forschung und Bildung zu investieren." Der Maschinenbau mit seinen mehr als 300 000 Beschäftigten gehört im Südwesten zu den wichtigsten Branchen. 2018 war der Auftragseingang zum Jahresende hin deutlich zurückgegangen.