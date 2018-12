Fahrzeugbau im Saarland gebremst: Tourismus weiter im Plus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Umstellung bei Produktionsabläufen im Fahrzeugbau hat in diesem Jahr die Entwicklung der Konjunktur im Saarland gebremst. In einem vorläufigen Jahresrückblick wies das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag darauf hin, dass die reale, also preisbereinigte Steigerung des Bruttoinlandsprodukts im ersten Halbjahr bei 0,7 Prozent lag, während es in Deutschland insgesamt 1,9 Prozent waren. Beim Preisanstieg ermittelten die Statistiker für das Saarland eine durchschnittliche Teuerungsrate von 1,8 Prozent in den ersten elf Monaten.

In der als "Schlüsselbranche" des Landes bezeichneten Automobilindustrie ging der Umsatz bei insgesamt rückläufiger Auftragslage in den ersten neun Monaten um 1,1 Prozent zurück. Zwar stieg der inländische Absatz um 1,9 Prozent, die Auslandsnachfrage sackte aber um 3,3 Prozent ab. Die Produktion blieb um 9,0 Prozent unter dem entsprechenden Vorjahresergebnis. Weiter eingetrübt hat sich das Bild der Branche mit der Ankündigung eines Stellenabbaus bei Ford am zweitgrößten deutschen Produktionsstandort in Saarlouis.

Auch im saarländischen Maschinenbau ging die Produktion um 5,1 Prozent, der Umsatz sogar um 9,1 Prozent zurück. Etwas besser schnitt die Stahlindustrie ab, wo der Umsatz um 3,2 Prozent stieg, auch wenn sich die Produktionsleistung um 3,5 Prozent abschwächte.

Kräftige Impulse aus dem Wohnungsbau bescherten der Bauwirtschaft im Saarland bis September ein Auftragsplus im Bauhauptgewerbe von 22,7 Prozent, der Gesamtumsatz stieg um 14,2 Prozent. Der Einzelhandel - ohne den Verkauf von Autos - steigerte seinen Umsatz in den ersten drei Quartalen um 2,3 Prozent. Das Gastgewerbe verbuchte ein Umsatzplus bis September um 2,9 Prozent. Der Tourismus im Saarland könne nach den Rekordergebnissen der Vorjahre auch 2018 auf ein weiteres Spitzenjahr hoffen, erwartet das Statistische Amt.