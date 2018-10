Wirtschaft in Brandenburg brummt: Sorge um Fachkräftemangel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Wirtschaft in Brandenburg brummt. Nach den aktuellen Herbst-Umfragen der drei Industrie- und Handelskammern (IHK) beurteilt eine große Mehrheit der Unternehmen die Lage als gut. "Die Konjunktur zwischen Prignitz und Fläming ist in diesem Herbst sehr robust", sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Potsdam, Mario Tobias. "Die Südbrandenburger Wirtschaft ist weiterhin in Höchstform", hieß es auch aus Cottbus. Zunehmende Sorge macht aber der Fachkräftemangel. Einige Firmen sähen wegen des Fachkräftemangels inzwischen sogar ihre Existenz bedroht, erklärte die IHK in Frankfurt (Oder).