Zahl der überschuldeten Verbraucher in Hessen gestiegen

Neuss (dpa/lhe) - Trotz guter Konjunktur und niedriger Arbeitslosigkeit haben in Hessen mehr Menschen mit Schulden zu kämpfen. Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Schuldneratlas 2018 der Auskunftei Creditreform hervorgeht, stieg die Zahl der überschuldeten Erwachsenen in diesem Jahr um etwa 5000 auf rund 520 000. Mit einer Überschuldungsquote von 10,04 Prozent (Vorjahr: 9,99 Prozent) liegt Hessen auf Platz sechs im Ranking der Bundesländer. Die Quote bezieht sich auf den Anteil der überschuldeten Menschen unter der Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren. Bei ihnen sind die Gesamtausgaben dauerhaft höher als die Einnahmen.

Die Landeshauptstadt Wiesbaden bleibt den Angaben zufolge auch in diesem Jahr das Schlusslicht im Ranking der Landeshauptstädte mit einem deutlichen Anstieg von Quote und Fällen. Im Langzeitvergleich 2004/2018 nahm die Überschuldung der Wiesbadener mit rund 10 000 Fällen ebenfalls überdeutlich zu.

Bundesweit stieg die Zahl der überschuldeten Personen den Angaben zufolge in diesem Jahr um rund 19 000 auf mehr als 6,9 Millionen. Überdurchschnittlich stark zugenommen hat erneut die Altersüberschuldung. Die Zahl der überschuldeten Senioren im Alter von 70 Jahren und mehr erhöhte sich um 35 Prozent auf 263 000.