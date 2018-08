Trotz Zweifeln Stimmung in der Wirtschaft noch ordentlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Lage der Wirtschaft in Schleswig-Holstein ist nach Einschätzung der Industrie- und Handelskammer (IHK) weiterhin gut. "Doch die schwelenden Konflikte um Zollfragen und Brexit hinterlassen ihre Spuren", sagte die Präsidentin der IHK Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn, am Freitag zur jüngsten Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben. Danach fiel der sogenannte Konjunkturklimaindex im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um zwei Punkte auf 120,7. Maximal möglich sind 200 Punkte.

Von den Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligten, werteten 44,7 Prozent ihre Geschäftslage als gut, 48,3 Prozent als befriedigend und 7,1 Prozent als schlecht. Zum Vorquartal blieben die Werte damit stabil. In der Industrie hat sich die Stimmung trotz voller Auftragsbücher etwas gedämpft. Das Baugewerbe floriert weiter. Im Großhandel berichteten rund 90 Prozent der Unternehmen von einer guten oder befriedigenden Geschäftslage. Die Lage im Einzelhandel blieb stabil, ebenso wie die Stimmung bei unternehmensnahen Dienstleistungen.

Die Erwartungen für die kommenden Monate sind insgesamt rückläufig. 19,1 Prozent der Unternehmen rechneten mit einer günstigeren, 67,7 Prozent mit einer gleichbleibenden und 13,2 Prozent mit einer schlechteren Geschäftsentwicklung. "Die gewachsen Unsicherheiten im Außenhandel drücken sich nun stärker in einem Rückgang bei den Geschäftserwartungen aus", sagte IHK-Präsidentin Kühn.