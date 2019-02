Konjunktur in Schleswig-Holstein trübt sich leicht ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Die Stimmung in Schleswig-Holsteins Wirtschaft hat sich Ende vergangenen Jahres leicht verschlechtert. "Die Erwartungshaltung für die kommenden Monate hat sich erstmal eingetrübt", sagte die Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Schleswig-Holstein, Friederike C. Kühn, am Donnerstag in Kiel. Die Lage der Wirtschaft im Norden sei aber anhaltend robust. Der IHK-Konjunkturklimaindex sank in den letzten drei Monaten 2018 im Quartalsvergleich um 3,5 auf 116,9 Punkte. Damit lag er auf der Höhe des mehrjährigen Mittels. Ihre aktuelle Situation bezeichne fast die Hälfte der Unternehmen (48,4 Prozent) als gut, weitere 43,8 Prozent schätzten sie als befriedigend ein.