Industrie im Norden legt zu

Kiel (dpa/lno) - Die Industrie in Schleswig-Holstein hat im vergangenen Jahr Güter im Verkaufswert von 31,2 Milliarden Euro hergestellt. Das waren zwei Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete. Die größten Anteile an der Gesamtproduktion verbuchten die Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln mit 18 Prozent (5,7 Milliarden Euro) sowie der Maschinenbau mit 15 Prozent. Dieser Sektor schaffte ein Plus von vier Prozent. Die Statistik erfasste die Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.