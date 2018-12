Deutlich weniger Gewerbe im Norden gegründet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Gut 14 800 Gewerbe sind in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Schleswig-Holstein neu gegründet worden. Das waren fünf Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Die Zahl der Abmeldungen lag mit mehr als 17 000 deutlich höher als die der Anmeldungen. Betriebsgründungen mit potenziell größerer wirtschaftlicher Bedeutung machten 19 Prozent der Neugründungen aus. 31 Prozent entfielen auf Kleingewerbe, 50 Prozent auf Nebenerwerbsbetriebe.

Jede dritte Neugründung bezog sich auf Dienstleistungen, jede fünfte auf Handel und Reparatur von Autos. Außer den Neugründungen gab es gut 2600 Anmeldungen infolge der Verlegung von Unternehmenssitzen aus anderen Gemeinden. Die Gewerbeämter nahmen in den ersten drei Quartalen fasst 17 100 Abmeldungen entgegen und damit vier Prozent weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. 78 Prozent davon entfielen auf vollständige Aufgaben.