Schwacher Export sorgt für maue Konjunktur in Niedersachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Der vor allem wegen der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China schwache Export der Industrie hat die Konjunktur in Niedersachsen ausgebremst. Der anhaltende Abschwung drohe auf die Binnenkonjunktur überzugreifen, teilte die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) am Dienstag nach ihrer aktuellen Konjunkturumfrage unter knapp 2000 Unternehmen mit. Der IHK-Konjunkturklimaindex gab zum sechsten Mal in Folge nach und lag im zweiten Quartal 2019 erstmals seit 7 Jahren unter dem langjährigen Durchschnitt.

Noch seien Konsum, Bauwirtschaft und Dienstleister stabile Stützen der Wirtschaft, hieß es von der IHKN. Stellenstreichungen der Industrie signalisierten aber die Trendwende auf dem Arbeitsmarkt. "Ohne eine schnelle Lösung bei den Handelsstreitigkeiten ist ein Ende der Talfahrt nicht in Sicht", sagte Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHK Niedersachsen.