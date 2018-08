Zahl der Firmenpleiten in Mecklenburg-Vorpommern gesunken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Schwerin (dpa/mv) - Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaft zeigt sich stabil wie selten zuvor. Im ersten Halbjahr 2018 mussten lediglich 120 Firmen den Gang zum Insolvenzgericht antreten. Das waren knapp 8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit war es auch der niedrigste für das Land registrierte Halbjahreswert seit mindestens 15 Jahren, wie ein Sprecher der Wirtschaftsauskunftei CRIFBürgel am Dienstag in Hamburg sagte. Ältere Regionaldaten lägen nicht vor. Wie aus der jüngsten Statistik weiter hervor, kam es im Nordosten im ersten Halbjahr durchschnittlich zu 22 Pleiten je 10 000 Unternehmen. Nur in Bayern waren es mit 21 je 10 000 Firmen noch weniger. Die höchste Insolvenzdichte gab es laut CRIFBürgel in Bremen mit 55 Pleiten je 10 000 Unternehmen, im Bundesdurchschnitt waren es 31.