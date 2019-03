Wohnungsbau boomt weiter: Deutlich mehr Beschäftigte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Dem Baugewerbe in Hamburg geht es dank des noch immer boomenden Wohnungsbaus blendend. So konnten die Betriebe ihren Umsatz im vergangenen Jahr auf 1,8 Milliarden Euro steigern. Das waren 13,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Amt für Hamburg am Freitag mitteilte. Beim Bau von Wohnungen und Häusern fuhr die Branche fast ein Drittel mehr Umsätze ein als noch 2017. Zudem brachten die Arbeiten für Gewerbe und Industrie 17 Prozent mehr Erlöse. Die öffentliche Hand investierte dagegen weniger als noch im Jahr zuvor; die Umsätze daraus sanken um drei Prozent.