Saalekreis mit höchstem Bruttoinlandsprodukt je Kopf

Merseburg/Halle (dpa/sa) - Der Saalekreis ist statistisch gesehen der unangefochtene Wirtschaftsmotor in Sachsen-Anhalt. In der Region im Süden Sachsen-Anhalts lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) je Erwerbstätigem bei 75 433 Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag unter Berufung auf die jüngsten Berechnungen für das Jahr 2017 mitteilte. Das sind knapp 14 350 Euro mehr als im Landesschnitt. In ganz Sachsen-Anhalt lag der Wert den Berechnungen zufolge bei 61 086 Euro. Das war ein Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Der Saalekreis hält die Spitzenposition beim Pro-Kopf-BIP ununterbrochen seit 18 Jahren, wie die Statistiker weiter mitteilten. Auf den Plätzen dahinter landeten der Landkreis Börde (gut 68 000 Euro je Erwerbstätigem) sowie Anhalt-Bitterfeld (65 200 Euro je Erwerbstätigem). Bei den kreisfreien Städten hat Dessau-Roßlau (59 183 Euro) die Nase vorn und liegt vor Magdeburg (58 221 Euro) und Halle (55 805 Euro).

Das Bruttoinlandsprodukt beschreibt den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einem bestimmten Gebiet binnen eines Jahres produziert werden. Ökonomen nutzen die Berechnungen von BIP je Erwerbstätigem, um Aussagen über die Arbeitsproduktivität zu machen.