Kammer stellt aktuellen Konjunkturbericht vor

Halle/Berlin (dpa/sa) - Die Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau stellt heute in Halle ihren Konjunkturbericht für das dritte Quartal vor. Dazu wurden Unternehmen befragt, wie sie ihre aktuelle Lage einschätzen und was sie in den kommenden Monaten erwarten, wie ein Sprecher mitteilte. Die IHK vertritt im Süden Sachsen-Anhalts nach eigenen Angaben rund 56 000 Unternehmen. 2018 war bisher vom Aufschwung geprägt. Dafür sorgten volle Auftragsbücher. Angesichts internationaler Handelskonflikte und des Fachkräftemangels nehmen laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag (DIHK/Berlin) nun aber die Sorgen von Unternehmen bundesweit zu.