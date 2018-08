IHK: Leichter Konjunktur-Dämpfer in einzelnen Branchen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Der jahrelange Aufwärtstrend in der Wirtschaft im Süden Sachsen-Anhalts hat laut einer IHK-Umfrage einen leichten Dämpfer bekommen. Verantwortlich dafür seien ausschließlich eingetrübte Geschäftserwartungen in einzelnen Branchen. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) hervor, der am Mittwoch in Halle vorgestellt wurde. Gründe für eine gedämpfte Stimmung in Industrie und Handel seien der Fachkräftemangel, steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie die aktuelle Handels- und Zollpolitik der USA und Türkei.

Es gebe keine Anzeichen dafür, dass der Aufschwung in der Wirtschaft im Süden Sachsen-Anhalts beendet sei. "Die Lage ist weiterhin auf Spitzenniveau, optimistisch und gut", sagte IHK-Konjunkturexperte Danny Bieräugel. Rund 600 Firmen wurden für den Bericht zum zweiten Quartal 2018 - April bis Juni - zu ihrer aktuellen Situation und den Erwartungen befragt. Zur IHK Halle-Dessau gehören nach eigenen Angaben rund 56 000 Unternehmen im Landessüden.