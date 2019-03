IHK-Umfrage: Konjunktur in Ostthüringen weiter stabil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - Die Konjunktur in Ostthüringen ist laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer zu Gera (IHK) weiter stabil. Von 465 befragten Unternehmen hätten 58 Prozent ihre Geschäftslage als gut bewertet, teilte die IHK am Freitag mit. Weitere 32 seien mit ihren Geschäften zufrieden. Vor allem bei den Ostthüringer Verkehrs-, Dienstleistungs- und Tourismusunternehmen laufe es derzeit gut. Auch in der Industrie und im Baugewerbe bleibe die Stimmung positiv. Dank der günstigen Auftragslage seien die Kapazitäten in vielen Betrieben nahezu ausgeschöpft.

In Gera selbst sei die wirtschaftliche Situation der befragten Unternehmen so gut wie seit zwei Jahren nicht mehr, hieß es. Neun von zehn Unternehmen erzielten Gewinne oder wirtschafteten zumindest kostendeckend. In Jena bewerteten 57 Prozent der Unternehmen ihre aktuelle Situation als gut, während nur neun Prozent von schlechten Geschäften berichteten. Im Landkreis Greiz hab die Geschäftslage der Unternehmer sogar ein neues Allzeithoch erreicht. Im Landkreis Altenburger Land laufen den Angaben zufolge bei neun von zehn der befragten Unternehmer die Geschäfte gut oder zufriedenstellend.