Weiter rückläufige Unternehmenspleiten auch in MV

Frankfurt/Main/Schwerin (dpa/mv) - Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich äußerst stabil und kann in einem Punkt schon fast mit der Unternehmerschaft in Baden-Württemberg und Bayern mithalten: Mit 43 Insolvenzen je 10 000 Firmen kommt der Nordosten im zu Ende gehenden Jahr auf eine Pleitenquote, die nur marginal höher liegt als in den Vorzeigeländern im Süden. Dort meldeten sich 40 beziehungsweise 42 von 10 000 Firmen zahlungsunfähig, wie aus Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach werden bis zum Jahresende bundesweit 19 900 Unternehmen einen Insolvenzantrag gestellt haben. Das wären laut Wirtschaftsauskunftei 1,2 Prozent weniger als im Vorjahr und der niedrigste Stand seit 1994.