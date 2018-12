Hessen liegt bei Firmenpleiten im Mittelfeld

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - In Hessen hat es auch 2018 keine große Welle von Firmenpleiten gegeben. Gemessen an den Insolvenzen je 10 000 Unternehmen rangiert das Land im Vergleich der 16 Bundesländer mit fast unverändert 58 (Vorjahr: 59) Fällen im Mittelfeld. Das geht aus Berechnungen der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor, die am Dienstag in Frankfurt vorgelegt wurden.

Die niedrigste Insolvenzquote weist demnach wie in den Jahren zuvor Baden-Württemberg auf (40 Fälle je 10 000 Unternehmen), gefolgt von Bayern (42), Mecklenburg-Vorpommern (43) und Brandenburg (44). Schlusslicht ist in diesem Jahr Bremen (111).

Bundesweit sank die Zahl der Firmenpleiten dank guter Wirtschaftslage weiter und hat im laufenden Jahr den niedrigsten Stand seit 1994 erreicht. 19 900 Unternehmen werden nach Einschätzung von Creditreform bis zum Jahresende den Gang zum Insolvenzrichter angetreten haben. Das sind 1,2 Prozent weniger als im bereits guten Vorjahr (20 140 Fälle). Seit dem Höchststand im Jahr 2003 mit 39 470 Firmenpleiten haben sich die Fallzahlen damit halbiert. Die Zahl für das laufende Jahr hat Creditreform auf Basis der bis einschließlich November vorliegenden Fälle hochgerechnet.

Allerdings sind die Experten skeptisch, dass sich die positive Entwicklung im kommenden Jahr fortsetzen wird. Denn der Gegenwind für die Konjunktur hat zuletzt zugenommen, unter anderem wegen internationaler Handelskonflikte.

Die Zahl der Insolvenzen wird von mehreren Anbietern erfasst. Offizielle Angaben des Statistischen Bundesamtes folgen später.