Wirtschaft legt zu, hinkt bundesweit aber hinterher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Wirtschaft ist im ersten Halbjahr zwar gewachsen, fällt aber hinter dem ostdeutschen Durchschnitt zurück. Im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres ist der Wert der produzierten Waren und erbrachten Dienstleistungen in Thüringen um 1,5 Prozent gewachsen, wie das Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Deutschlandweit lag der reale - also preisbereinigte Wert - bei 1,9 Prozent und beim Spitzenreiter Rheinland-Pfalz sogar bei 3,3 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt im Osten Deutschlands ohne Berlin konnte im Schnitt um 1,7 Prozent zulegen.